Попередньо, робота ППО: у Запорізькій і Дніпропетровській областях прогриміли вибухи
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У Запорізькій і Дніпропетровській областях прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони у Запорізькій і Дніпропетровській областях.
Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги оголошено у Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях і тимчасово окупованому Криму.
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