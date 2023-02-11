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Факти / Надзвичайні події

Попередньо, робота ППО: у Запорізькій і Дніпропетровській областях прогриміли вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

У Запорізькій і Дніпропетровській областях прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги оголошено у Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях і тимчасово окупованому Криму.

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