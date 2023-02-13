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Факти / Надзвичайні події

Куп’янськ знову обстріляли: пошкоджено приватні будинки, але без постраждалих

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Куп'янськ обстріл 13 лютого

Вранці 13 лютого Куп’янськ Харківської області вкотре потрапив під обстріл російських окупантів.

Внаслідок влучання ворожих снарядів пошкоджено приватні житлові будинки, сталися пожежі. Проте, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, загалом за минулу добу війська РФ із артилерії та мінометів обстріляли щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп’янського районів області.

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– Найбільше постраждали Куп’янськ, Вовчанськ та селище Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки. У Вовчанську внаслідок влучання у приватний будинок поранення дістав 47-річний цивільний чоловік, – уточнив Синєгубов.

Куп'янськ обстріл 13 лютого

Повномасштабна війна в Україні триває вже 355-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Олег Синєгубов

Джерело: Олег Синєгубов
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