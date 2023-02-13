Під виглядом волонтерів: на Київщині керівник благодійного фонду переправляв чоловіків за кордон

Лютий, 13 в 12:44

У Броварах затримали керівника благодійного фонду, який переправляв за кордон військовозобов’язаних чоловіків.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, мешканець Київщини під час дії воєнного стану розробив цілу схему.

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– Він орендував приміщення та створив благодійний фонд. Там підозрюваний зустрічався з охочими скористатися його послугами, які оцінював від $6 до $7,5 тис., – йдеться у повідомленні.

Чоловік обіцяв організувати виїзд за кордон за підробленими довідками волонтера з внесенням відповідних даних до системи Шлях.

Під час обшуків слідчі вилучили гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку з даними про громадян, які до нього зверталися, а також документацію з їхніми анкетними даними.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.