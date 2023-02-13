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Факти / Надзвичайні події

Під виглядом волонтерів: на Київщині керівник благодійного фонду переправляв чоловіків за кордон

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Хабарник
Фото: Офіс генпрокурора

У Броварах затримали керівника благодійного фонду, який переправляв за кордон військовозобов’язаних чоловіків. 

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора. 

За даними слідства, мешканець Київщини під час дії воєнного стану розробив цілу схему. 

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– Він орендував приміщення та створив благодійний фонд. Там підозрюваний зустрічався з охочими скористатися його послугами, які оцінював від $6 до $7,5 тис., – йдеться у повідомленні. 

Чоловік обіцяв організувати виїзд за кордон за підробленими довідками волонтера з внесенням відповідних даних до системи Шлях.

Під час обшуків слідчі вилучили  гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку з даними про громадян, які до нього зверталися, а також документацію з їхніми анкетними даними.

хабарник

Фото: Офіс генпрокурора

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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