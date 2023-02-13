Вчора ввечері поблизу Маріуполя пролунало три потужних вибухи
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Вчора близько 22:00 поблизу Маріуполя пролунало кілька потужних вибухів.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Щонайменше три гучних вибухи чули в Мангуші, Нікольському та всіх районах Маріуполя.
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За словами Петра Андрющенка, відомо про влучання в розташування окупантів у селищі Нікольське в приміщенні школи N3.
– Година знадобилась окупантам, щоб вигадати версію зі збиттям Точки-У, що ніяк не відповідає дійсності. Після вибухів деякий час було чути звуки детонації, – заявив радник мера.
Він наголосив, що Збройні сили України наближаються.
7 лютого повідомлялося, що у районі порту Маріуполя, куди росіяни нещодавно завезли військову техніку та засоби ППО, прогриміло п’ять гучних вибухів.
Фото: Петро Андрющенко