Лютий, 13 в 8:45

Вчора близько 22:00 поблизу Маріуполя пролунало кілька потужних вибухів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Щонайменше три гучних вибухи чули в Мангуші, Нікольському та всіх районах Маріуполя.

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За словами Петра Андрющенка, відомо про влучання в розташування окупантів у селищі Нікольське в приміщенні школи N3.

– Година знадобилась окупантам, щоб вигадати версію зі збиттям Точки-У, що ніяк не відповідає дійсності. Після вибухів деякий час було чути звуки детонації, – заявив радник мера.

Він наголосив, що Збройні сили України наближаються.

7 лютого повідомлялося, що у районі порту Маріуполя, куди росіяни нещодавно завезли військову техніку та засоби ППО, прогриміло п’ять гучних вибухів.

Фото: Петро Андрющенко