У Новій Каховці партизани підірвали авто із російськими окупантами
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В окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підірвали автівку з чотирма росіянами.
Про це повідомляється у групі Національний спротив.
За попередньою інформацією, двоє окупантів загинуло, ще двоє у важкому стані. Відомо, що це були військовослужбовці РФ та представники російських спецслужб.
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– Партизани продовжують чинити спротив окупантам на тимчасово окупованих територіях України, – наголошують у Національному спротиві.
Фото: Національний спротив