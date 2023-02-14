Лютий, 14 в 14:34

В окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підірвали автівку з чотирма росіянами.

Про це повідомляється у групі Національний спротив.

За попередньою інформацією, двоє окупантів загинуло, ще двоє у важкому стані. Відомо, що це були військовослужбовці РФ та представники російських спецслужб.

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– Партизани продовжують чинити спротив окупантам на тимчасово окупованих територіях України, – наголошують у Національному спротиві.

Фото: Національний спротив