Лютий, 18 в 10:46

Синоптики оголосили штормове попередження на 18 лютого по всій території України через посилення вітру до 17-22 м/с.

За прогнозами Укргідрометцентру, у західних регіонах сьогодні пориви вітру сягатимуть 25 м/с.

Окрім того, на Закарпатті значні дощі, а в Карпатах та у північно-східних областях – снігопади, що відповідає I рівню небезпеки (жовтий).

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На високогір’ї Карпат пориви вітру можуть сягати 40 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий).

Відповідно через негоду можливі проблеми з рухом транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Вже завтра, 19 лютого, вітер послабшає до 7-12 м/с.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост