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Факти / Надзвичайні події

На Одещині 73-річний “бізнесмен” переправляв призовників за кордон

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
На Одещині 73-річний “бізнесмен” переправляв призовників за кордон
Фото: МВС

Прикордонники Білгород-Дністровського району Одещини викрили незаконну схему з переправлення призовників через державний кордон. 

Про це повідомляють у пресслужбі МВС.

73-річний дідусь розробив цілу схему. У Тelegram-каналі він пропонував чоловікам призовного віку допомогти виїхати з країни. За свої послуги він правив $4500. 

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Його затримали на гарячому, під час того, як він намагався вивезти трьох чоловіків. 

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон (ст. 332 ККУ) відкрили карне провадження. 

Дідусеві загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

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Джерело: МВС
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