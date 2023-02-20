На Одещині 73-річний “бізнесмен” переправляв призовників за кордон

Лютий, 20 в 16:34

Прикордонники Білгород-Дністровського району Одещини викрили незаконну схему з переправлення призовників через державний кордон.

Про це повідомляють у пресслужбі МВС.

73-річний дідусь розробив цілу схему. У Тelegram-каналі він пропонував чоловікам призовного віку допомогти виїхати з країни. За свої послуги він правив $4500.

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Його затримали на гарячому, під час того, як він намагався вивезти трьох чоловіків.

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон (ст. 332 ККУ) відкрили карне провадження.

Дідусеві загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.