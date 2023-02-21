Лютий, 20 в 22:09

Поїзд, який рухався у напрямку Польщі, зазнав аварії уночі 19 лютого 2023 року. Він зійшов з рейок у районі залізничного мосту через річку Турія. У результаті того, що сталося, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Волинська окружна прокуратура.

Наразі з’ясовуються причини та обставини аварії.

Зараз дивляться

Ковельська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 КК України), в результаті якого зійшов із рейок поїзд Київ-Варшава.

Потяг Київ-Варшава зійшов з рейок у районі мосту через річку Турія / 3 фотографии

До речі, наприкінці січня 2023 року стало відомо, що компанія Укрзалізниця розширює залізничне сполучення між Україною та Польщею, призначивши кілька нових поїздів.

Фото: Волинська окружна прокуратура