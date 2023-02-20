Лютий, 20 в 16:23

Вдень у понеділок, 20 лютого, російські окупаційні війська вчергове атакували Запорізьку область.

За даними місцевих ЗМІ, в місті Запоріжжя пролунали звуки вибухів.

Оновлено о 16:32. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв підтвердив, що ворог атакував передмістя Запоріжжя.

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– Щойно ворог атакував передмістя Запоріжжя. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється, – зазначив Куртєв, додавши фото наслідків обстрілу.

На знімку видно величезну вирву від удару військ РФ.

Місцева влада закликала не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати у безпечних місцях.

Оновлено о 16:23. На Сході України, зокрема в Запорізькій області, оголошувалася повітряна тривога, яка тривала близько 30 хв.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації підтвердили, що ворог знову атакував регіон.

– Зберігайте спокій та перебувайте у безпечних місцях! Ворог вчергове атакує Запорізький край, – наголошується в повідомленні.

В ОВА закликали місцевих жителів не розповсюджувати фото- та відеоматеріали роботи української протиповітряної оборони (ППО) або місця прильотів до офіційних коментарів.

– Не допомагайте ворогу орієнтуватися в ситуації на нашій території. Тримаймося! З вірою в ЗСУ! – додали в ОВА.

Людям радять слідкувати за подальшими повідомленнями місцевої влади.

Як відомо, в ніч на 10 лютого російські війська здійснили найбільш масований обстріл Запоріжжя за час повномасштабної війни. За годину в місті зафіксували 17 ворожих прильотів.

Джерело: Запорізька ОВА