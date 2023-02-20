Лютий, 20 в 9:57

Сьогодні зранку, 20 лютого, російські окупанти обстріляли три села на Харківщині, є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, близько 5:00 ранку росіяни обстріляли Куп’янський район. У селі Новоосинове зруйновано приватний будинок, під завалами якого може перебувати жінка.

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Зараз на місці працюють екстрені служби.

Під обстріл потрапило і село Курилівка – там пошкоджені будівлі сільськогосподарського підприємства. Сталася масштабна пожежа.

Також зранку зафіксовано ворожий “приліт” у село Стрілеча Харківського району. Поранень дістали двоє цивільних – жінку госпіталізували, а чоловік отримав медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, що 16 лютого окупанти обстріляли Харків ракетами С-300.

Також вночі 16 лютого російські війська завдали удару по Куп’янську – обійшлося без постраждалих.

Фото: Нацполіція Харківської області