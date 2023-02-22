Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Києві на Позняках через аварію затопило кілька вулиць: що відомо

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Київ потоп Позняки

В Києві через пошкодження трубопроводу затопило низку вулиць на Позняках.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що наразі Київводоканал ліквідовує пошкодження трубопроводу на вулиці Анни Ахматової.

— Ремонтні бригади прибули на місце аварійної ситуації, перекривають ділянку трубопроводу і відкачують воду, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що після цього будуть оперативно виконуватись роботи з ліквідації пошкодження.

Зараз дивляться

На опублікованих у мережі кадрах видно, як автомобілям доводиться долати значні водні перешкоди. Вода тече річкою не лише на проїжджій частині, але й тротуаром.

Наразі рух вулицею Анни Ахматової наразі перекрито. Водіїв просять врахувати це під час планування маршруту.

Читайте
Опинилися під водою: під Києвом затопило житлові будинки у низці сіл

Фото: Telegram/kyiv_n

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка