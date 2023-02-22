Лютий, 22 в 15:22

В Києві через пошкодження трубопроводу затопило низку вулиць на Позняках.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що наразі Київводоканал ліквідовує пошкодження трубопроводу на вулиці Анни Ахматової.

— Ремонтні бригади прибули на місце аварійної ситуації, перекривають ділянку трубопроводу і відкачують воду, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що після цього будуть оперативно виконуватись роботи з ліквідації пошкодження.

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На опублікованих у мережі кадрах видно, як автомобілям доводиться долати значні водні перешкоди. Вода тече річкою не лише на проїжджій частині, але й тротуаром.

Наразі рух вулицею Анни Ахматової наразі перекрито. Водіїв просять врахувати це під час планування маршруту.

Фото: Telegram/kyiv_n