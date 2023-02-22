Вербував українських вʼязнів до ПВК Вагнера: на Вінниччині СБУ затримала зрадника

Лютий, 22 в 11:32

У Вінниці під час спецоперації Служба безпеки заблокувала канал вербування колишніх в’язнів до лав російської приватної військової компанії Вагнера.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За вступ до російської ПВК і участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному рекруту грошову винагороду у розмірі від $2 до $4 тис. на місяць.

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За даними слідства, російським агентом виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування.

– Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, зокрема на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання Вагнера і запропонував надати допомогу у війні проти України, – повідомили в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами його листування з вагнерівцем.

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Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ. За державну зраду в умовах воєнного стану чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.

Як ми розповідали раніше, Служба безпеки України повідомила про підозру громадянину Білорусі, який добровільно воював проти України у складі ПВК Вагнера.