Розвідував позиції ППО поблизу Чорного моря: на Одещині затримали агента ФСБ

Лютий, 23 в 11:03

У Білгород-Дністровському, що на Одещині Служба безпеки викрила агента ФСБ, який зливав ворогу інформацію про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними слідства, чоловік, намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони поблизу чорноморської акваторії.

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– Крім того, російський агент фіксував результати ворожих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, у тому числі по мосту через Дністровський лиман. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для коригування своїх повторних повітряних атак на українські об’єкти, – йдеться у повідомленні.

Зрадника затримали на гарячому, під час чергової спроби передачі закритих відомостей про оборону морського узбережжя.

Як з’ясували слідчі, чоловік має кримінальне минуле. Російські спецслужби завербували зрадника після початку повномасштабного вторгнення, через його брата, який входить до складу окупаційних угруповань РФ.

– Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором, – розповіли в СБУ.

За фактом державної зради в умовах воєнного стану правоохоронці відкрили карне провадження (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Вінниці під час спецоперації Служба безпеки заблокувала канал вербування колишніх в’язнів до лав російської приватної військової компанії Вагнера.