В Києві затримали блогера, який присвоїв пожертви для ЗСУ

Лютий, 23 в 14:27

У Києві блогер привласнив 340 тис. грн, які передбачалися для потреб Збройних сил.

Про це повідомляють у пресслужбі київської поліції.

За даними слідства, 24-річний киянин розміщував власні відео розважального характеру, а також вів прямі трансляції на різних каналах та інтернет-платформах, за що глядачі сплачували кошти.

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– Правоохоронці встановили, що підозрюваний скоїв 33 злочинних епізоди шахрайських дій. Аби вивести гроші на власні рахунки, порушник користувався сайтом, який забирав певний відсоток від заробітку на потреби Збройних сил України та вивів 340 тис. грн, які призначались на потреби військових, – розповіли у поліції.

Блогерові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.