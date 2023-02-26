У Польщі зіткнулися два автобуси з українцями, пʼятьох пасажирів госпіталізували

Лютий, 26 в 16:00

У Польщі зіткнулися два мікроавтобуси з українцями. П’ятьох пасажирів із різними травмами госпіталізували.

Про це повідомляють у станції швидкої допомоги в Пшемишлі.

ДТП сталося 26 лютого близько 4:00 на трасі A4 у районі села Заблотце Ярославського повіту неподалік від прикордонного пункту пропуску Корчова.

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За попередніми даними, водій Renault Master врізався у Mercedes Sprinter, який їхав попереду, внаслідок чого Mercedes вдарився об обмежувальні бар’єри та перекинувся набік.

– Усі 12 пасажирів обох мікроавтобусів є громадянами України. П’ятьох пасажирок з обох транспортних засобів госпіталізували. Серед них є дитина, – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, обидва водії були тверезими, причини аварії нині встановлюють слідчі.

Нагадаємо, 20 лютого у Тернопільській області, поблизу села Стара Брикуля перекинувся автобус із пасажирами. Троє людей загинули, ще трьох пасажирів із різними травмами доправили до лікарні.

Джерело: станція швидкої допомоги в Пшемишлі

Фото: станція швидкої допомоги в Пшемишлі