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Факти / Надзвичайні події

Вибухи у Запорізькій і Дніпропетровській областях: сили ППО збили 2 ворожі дрони

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
Вибух
Фото: Depositphotos

У Запорізькій і Дніпропетровській областях прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Оновлено о 22:23. У Дніпропетровській ОВА підтвердили інформацію про збиття двох ворожих дронів.

– Вибухи, які чули жителі області, – це робота ППО. ПвК Схід знищено два ворожі БПЛА. Дякуємо, – зазначили в обласній військовій адміністрації.

Оновлено о 21:56. Зокрема, у Дніпрі жителі повідомляють про безпілотники, які літають над містом. Водночас Telegram-канали пишуть про збиття щонайменше двох ворожих дронів, проте офіційних підтверджень поки не було.

Зараз дивляться

Оновлено о 21:31. За попередніми даними, там працюють Сили протиповітряної оборони, повідомляють місцеві Telegram-канали.

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