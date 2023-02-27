Лютий, 27 в 21:56

У Запорізькій і Дніпропетровській областях прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Оновлено о 22:23. У Дніпропетровській ОВА підтвердили інформацію про збиття двох ворожих дронів.

– Вибухи, які чули жителі області, – це робота ППО. ПвК Схід знищено два ворожі БПЛА. Дякуємо, – зазначили в обласній військовій адміністрації.

Оновлено о 21:56. Зокрема, у Дніпрі жителі повідомляють про безпілотники, які літають над містом. Водночас Telegram-канали пишуть про збиття щонайменше двох ворожих дронів, проте офіційних підтверджень поки не було.

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Оновлено о 21:31. За попередніми даними, там працюють Сили протиповітряної оборони, повідомляють місцеві Telegram-канали.