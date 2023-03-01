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Факти / Надзвичайні події

На Київщині висока загроза атаки дронів Shahed – поліція

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
На Київщині висока загроза атаки дронів Shahed – поліція
Фото: Генштаб ЗСУ

У Київській області зараз зберігається висока загроза атаки ударними дронами-камікадзе Shahed, які використовує Російська Федерація для ударів проти України.

Оновлено о 00:33. У КМВА попередили, що зафіксовано ворожий повітряний об’єкт на Київщині.

– Жителі Київщини! В області зафіксовано ворожий повітряний об’єкт! Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до відбою. Сили протиповітряної оборони напоготові. Наголошуємо на важливості дотримання інформаційної тиші – не фотографуйте та не викладайте в мережу роботу військових.

Оновлено о 00:15. Є загроза атаки ударними безпілотниками-камікадзе на Київщині.

Зараз дивляться

– Висока загроза атаки Shahed. Закликаємо усіх пройти в укриття, – йдеться у повідомленні поліції Київщини.

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