Очолив Дар’ївську колонію під час окупації: на Херсонщині ДБР заочно повідомило про підозру колаборанту

Березень, 01 в 11:31

Працівники ДБР повідомили про підозру підприємцю з Херсонщини, який співпрацював з росіянами під час тимчасової окупації.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Встановлено, що після вторгнення РФ до регіону один з бізнесменів Херсонщини підтримав окупаційну владу та отримав посаду начальника незаконно створеної окупантами колонії на базі Дар’ївської виправної колонії. Заради цього він навіть перебрався з Нової Каховки до Дар’ївки, – йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, чоловік отримав посаду завдяки куму – зраднику, який був призначений росіянами керівником “Управління служби виконання покарань”.

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– Після звільнення правобережжя Херсонської області колаборант втік з окупантами на лівий берег, де продовжує виконувати злочинні накази ворога, – розповіли у ДБР.

Колаборанту заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.