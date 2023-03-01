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Факти / Надзвичайні події

В окупованому Мелітополі “бавовна” на аеродромі, у Пологах теж неспокійно – мер

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
вибухи у Мелітополі

На аеродромі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі у середу, 1 березня, було чути звуки вибухів. Також повідомляють про “бавовну” у місті Пологи.

Через пів години там здійнявся чорний дим, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його даними, вибухи було чутно близько 13:00. Попередньо на міському аеродромі була одна з баз російських окупантів.

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— За рік окупації “бавовна” прилітала на ворожу базу рашистів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні, – написав Федоров, додавши, що пам’ять в окупантів Мелітополя коротка як у окунів.

Міський голова також розповів, що розвідка очікує, коли росіяни почнуть вивозити загиблих та поранених із аеродрому.

Фото: Telegram/Іван Федоров

Федоров також повідомив про бавовну в тимчасово окупованих Пологах Запорізької області.

Раніше Федоров повідомляв, що окупанти на тимчасово захопленій території Запорізької області готують чергові провокації.

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Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

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