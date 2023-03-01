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Виготовляв неякісні консерви для ЗСУ: у Києві затримали підприємця, який привласнив понад 9 млн грн

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Виготовляв неякісні консерви для ЗСУ: у Києві затримали підприємця, який привласнив понад 9 млн грн
Фото: Прокуратура Києва

У Києві прокуратура повідомила про підозру керівнику підприємства, який виготовляв неякісні тушкованки для ЗСУ та привласнював державні кошти.

Про це повідомляють у пресслужбі Київської міської прокуратури. 

Слідчі встановили, що після початку повномасштабного вторгнення підприємець уклав договір з військовою частиною Нацгвардії на закупівлю консервів тушкованої свинини, а також консервів гречаної та перлової каш зі свининою.

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– Постачальник, знаючи, що технічні характеристики цих продуктів не відповідають вимогам ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передав військовій частині Національної гвардії України недоброякісний товар на загальну суму понад 9,1 млн грн, – розповіли у прокуратурі. 

Згідно з лабораторними дослідженнями, поставлені консерви не відповідають вимогам ДСТУ та є небезпечними для споживання. 

Підприємцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Джерело: Прокуратура Києва
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