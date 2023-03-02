Завдали збитків на 1,5 млн грн: на Львівщині судитимуть двох митників, які пропускали авто з товарами як порожні

Березень, 02 в 13:49

Працівники ДБР завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальні акти щодо двох працівників Львівської митниці, через дії яких бюджет недоотримав понад 1,5 млн грн.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Наприкінці 2021 року інспектори впродовж тривалого часу та неодноразово пропускали через державний кордон мікроавтобус, який оформляли як порожній. Насправді авто перевозило побутову техніку та одяг, – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у ДБР, таким чином на територію України вдалося ввезти товару на понад 4,5 млн гривень без сплати понад 1,5 млн грн митних платежів.

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Інспекторів обвинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 ККУ). Їм загрожує до 6 років ув’язнення.

Що стосується перевізника, на нього правоохоронці склали протокол про порушення митних правил та направили до суду, а також наклали арешт на мікроавтобус.