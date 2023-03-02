Завдали збитків на 1,5 млн грн: на Львівщині судитимуть двох митників, які пропускали авто з товарами як порожні
Працівники ДБР завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальні акти щодо двох працівників Львівської митниці, через дії яких бюджет недоотримав понад 1,5 млн грн.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
– Наприкінці 2021 року інспектори впродовж тривалого часу та неодноразово пропускали через державний кордон мікроавтобус, який оформляли як порожній. Насправді авто перевозило побутову техніку та одяг, – йдеться у повідомленні.
Як розповіли у ДБР, таким чином на територію України вдалося ввезти товару на понад 4,5 млн гривень без сплати понад 1,5 млн грн митних платежів.
Інспекторів обвинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 ККУ). Їм загрожує до 6 років ув’язнення.
Що стосується перевізника, на нього правоохоронці склали протокол про порушення митних правил та направили до суду, а також наклали арешт на мікроавтобус.