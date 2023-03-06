Черговий воєнний злочин РФ: Лубінець відправив відео розстрілу полоненого міжнародним партнерам

Березень, 06 в 17:26

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій.

Про це він написав на своїх сторінках у соціальних мережах.

Лубінець назвав розстріл українського полоненого російськими загарбниками виявленням ницості та підлості.

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— Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин… Коли у всьому світі слова Слава Україні викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють… Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти, – написав омбудсмен.

Він додав, що мета України, як і всього демократичного світу, — це притягнення Росії до відповідальності.

Лубінець повідомив, що відправив відео розстрілу міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії.

Раніше у мережі почали поширювати відео розстрілу росіянами беззбройного українського полоненого після слів Слава Україні.

В Офісі президента, реагуючи на відео, заявили, що за кожен такий воєнний злочин буде розплата.

Джерело: Дмитро Лубінець