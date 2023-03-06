Є загиблий і поранений: на Херсонщині на російській вибухівці підірвався трактор

Березень, 06 в 17:32

У селі Зелений Гай Херсонської області підірвався трактор на вибухівці, залишеній російськими окупантами під час втечі з правобережної частини регіону. Загинула людина, ще одна особа поранена.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет під час виконання польових робіт.

Від отриманих травм одна людина загинула на місці, а ще одна – дістала поранення внаслідок вибуху.

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– Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, відійдіть на безпечну відстань, викличте рятувальників або правоохоронців. У жодному разі не намагайтеся знешкодити його самостійно — цим займаються виключно професійні вибухотехніки, – наголошують в ОВА.

У Херсонській ОВА нагадують місцевим жителям, що зараз дуже небезпечно відвідувати ще не обстежені саперами території. Мешканцям радять утриматися від відвідування полів, лісосмуг та інших потенційно замінованих земель.