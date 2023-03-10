Березень, 10 в 14:21

У Німецькому місті Гамбург сталася стрілянина в молитовному домі, поранення зазнала громадянка України.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Наразі українці надають необхідну медичну допомогу, її життю нічого не загрожує.

Зараз дивляться

За словами речника, найближчим часом український консул відвідає лікарню, щоб надати нашій громадянці консульську допомогу.

– Генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє із німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, встановлює зв’язок із рідними постраждалої, – наголосив Олег Ніколенко.

Британське видання The Guardian пише, що трагедія сталася в четвер увечері в молитовному домі свідків Єгови.

Зловмисник відкрив стрілянину, убивши чотирьох чоловіків і двох жінок віком від 33 до 60 років, а також семимісячний плід. Ще вісім осіб дістали поранення, четверо з них – серйозні.

Стрілець наклав на себе руки зі своєї зброї, коли поліціянти наздогнали його і намагалися вмовити здатися.

– Він колишній член свідків Єгови, який добровільно залишив громаду близько півтора року тому, але, вочевидь, не на хороших умовах, – сказав Томас Радсцувайт, голова служби державної безпеки Гамбурга.

Підозрюваний мав дозвіл на зброю і законно володів пістолетом Heckler and Koch P30.

У лютому цього року поліція Гамбурга отримала анонімний лист, у якому йшлося, що 35-річний бізнес-консультант Філіп Ф. страждає на психічний розлад і, проте, володіє зброєю.

Поліціянти навідалися до чоловіка, але він їх переконав, що причин для занепокоєння немає.

Начальник поліції Ральф Мартін Маєр заявив на пресконференції, що не було жодних законних підстав для вилучення у чоловіка зброї.