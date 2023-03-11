Березень, 11 в 9:58

Мелітопольці повідомляють про гучні вибухи у місті.

Про це у Telegram розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, жителі чули щонайменше 10 вибухів у північній частині міста.

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Наразі інформація уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 381-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.