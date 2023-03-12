Березень, 12 в 15:37

У Чорноморську, на Одещині рятувальники зняли з кондиціонера 8-річного хлопчика.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Як повідомили у відомстві, 12 березня, близько 12 години дня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Чорноморськ, 8-річний хлопчик виліз з балкона на другому поверсі та заліз на кондиціонер.

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– По прибуттю на місце виклику, вогнеборці у найкоротший час за допомогою спеціальної драбини обережно зняли з балкона дитину 2015 року народження, – йдеться у повідомленні.

Хлопчик відбувся переляком. рятувальники укотре закликають батьків, пильнувати за своїми дітьми.

– Шановні батьки, дивіться за своїми дітьми, вони зараз дуже активні й потребують завжди нашого піклування, – закликали рятувальники.

На Одещині врятували 8-річного хлопчика, який заліз на кондиціонер / 3 фотографии

Як ми розповідали раніше, рятувальники дістали кошеня з напівзруйнованої квартири житлового будинку в Запоріжжі, по якому російська армія завдала ракетного удару 2 березня.