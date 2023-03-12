Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

На Одещині врятували 8-річного хлопчика, який заліз на кондиціонер

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
На Одещині врятували 8-річного хлопчика, який заліз на кондиціонер
Фото: ДСНС

У Чорноморську, на Одещині рятувальники зняли з кондиціонера 8-річного хлопчика. 

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС. 

Як повідомили у відомстві, 12 березня, близько 12 години дня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Чорноморськ, 8-річний хлопчик виліз з балкона на другому поверсі та заліз на кондиціонер. 

Зараз дивляться

– По прибуттю на місце виклику, вогнеборці у найкоротший час за допомогою спеціальної драбини обережно зняли з балкона дитину 2015 року народження, – йдеться у повідомленні. 

Хлопчик відбувся переляком. рятувальники укотре закликають батьків, пильнувати за своїми дітьми.

– Шановні батьки, дивіться за своїми дітьми, вони зараз дуже активні й потребують завжди нашого піклування, – закликали рятувальники. 

На Одещині врятували 8-річного хлопчика, який заліз на кондиціонер / 3 фотографии

Як ми розповідали раніше, рятувальники дістали кошеня з напівзруйнованої квартири житлового будинку в Запоріжжі, по якому російська армія завдала ракетного удару 2 березня.

Джерело: ДСНС
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка