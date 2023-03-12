Відмовився їхати на передову: на Одещині заарештували мобілізованого депутата від ОПЗЖ

Березень, 12 в 17:45

Військовослужбовців одного з підрозділів тероборони Одеської області притягують до кримінальної відповідальності за непокору наказу в умовах воєнного стану (частина 4 ст. 402 КК України).

Про це повідомляє місцеве видання Dumskaya.

Як пише видання, серед затриманих – депутат Роздільнянської міськради від забороненої ОПЗЖ, голова бюджетної комісії зборів Володимир Нестєров.

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– Колишнього керівника і бенефіціара компанії Нест-груп, співзасновника громадської організації Край мобілізували в лютому 2022 року і призначили на посаду командира стрілецького відділення у званні старшого сержанта, – йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, 21 лютого 2023 року підрозділ, у якому проходив службу Нестєров, отримав наказ виїхати на своєму транспорті в район виконання бойових завдань на сході України. Військовослужбовці відмовилися виконувати наказ керівництва, розслідувати справу взялися військові контррозвідники та слідчі ДБР.

– 25 лютого Київський районний суд Одеси обрав відмовникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У більшості є можливість вийти на свободу під грошову заставу (Нестєрову потрібно внести 214 тис. 720 грн), декого відправлено в СІЗО без альтернативи, – пише видання.

Як зазначає Dumskaya затримання тероборонівців і обрання їм запобіжного заходу супроводжувалося акціями протесту родичів. Були навіть спроби блокувати виїзд із пункту дислокації підрозділу.

– Нехороші чутки про роздільнянську територіальну оборону ходять уже понад рік. Так, від самого початку говорили, що її сформували “для своїх”, щоб влаштувати підприємців і чиновників, які бажають і форму одягти, продемонструвавши свій патріотизм, і на фронт при цьому не потрапити. Там навіть якась дама з керівництва райради числиться. А військова діяльність звелася до стояння на блокпостах, збору волонтерської допомоги та піару в соцмережах і ЗМІ. — розповів журналістам офіцер оперативного командування Південь, який побажав залишитися невідомим.

Раніше ми розповідали, що на Закарпатті двоє утікачів від призову планували перетнути кордон на надувному матраці. Прикордонники Мукачівського і Чопського загонів затримали їх біля селища Вилок.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

Чи передбачена якась відповідальність для чоловіків, що виїхали до початку повномасштабної війни та не повернулись – читайте в матеріалі Факти ICTV.