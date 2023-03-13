Березень, 13 в 13:57

Співробітники СБУ затримали п’ятьох учасників злочинної схеми ввезення в Україну грошей, вкрадених на тимчасово окупованих територіях.

Зловмисники під виглядом туристів на рейсовому автобусі намагалися приховано завезти до Чернівецької області через пункт пропуску Порубне майже 37 млн готівкою у гривневому еквіваленті.

Частину готівки вони заховали у валізи, а частину – примотали до тіла.

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За попередніми даними, ці гроші були викрадені з ТОТ і далі планувалося їх вивезення до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни – до митного кордону України.

На вилучені кошти накладено арешт. Спецслужби вивчають версію про те, що вони могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні.

37 млн грн у валізах: викрито схему ввезення в Україну грошей, вкрадених на ТОТ / 3 фотографии

СБУ разом із Державною службою фінансового моніторингу відстежують всі маршрути нелегального каналу.

Частину коштів, які були вилучені у країні ЄС раніше, зараз заблоковано. Вирішується питання щодо їх стягнення на користь України.