Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Одещина під ракетним ударом: в області працює ППО

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Одещина під ракетним ударом: в області працює ППО

В Одеській області чути звуки вибухи. За попередньою інформацією, це спрацювання нашої протиповітряної оборони.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Оновлено о 11:15. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ті ракети, якими зараз по одній часто обстрілюють росіяни, напевне є протирадарними – їх використовують для виявлення наших систем протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Наразі офіційної інформації про збиті російські ракети в небі над Одещиною немає.

Раніше начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що ракетною атакою 9 березня росіяни хотіли вивідати, чи має Україна на озброєнні системи Patriot.

Фото: ОК Південь

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка