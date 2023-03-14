Березень, 14 в 11:20

В Одеській області чути звуки вибухи. За попередньою інформацією, це спрацювання нашої протиповітряної оборони.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Оновлено о 11:15. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ті ракети, якими зараз по одній часто обстрілюють росіяни, напевне є протирадарними – їх використовують для виявлення наших систем протиповітряної оборони.

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Наразі офіційної інформації про збиті російські ракети в небі над Одещиною немає.

Раніше начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що ракетною атакою 9 березня росіяни хотіли вивідати, чи має Україна на озброєнні системи Patriot.

Фото: ОК Південь