У Бєлгороді прогриміли вибухи поруч з аеропортом – що відомо
У Бєлгороді Російської Федерації прогриміли вибухи поруч з аеропортом, повідомляють місцеві Telegram-канали і прокремлівські видання.
Інформацію про вибухи у Бєлгородській області підтвердив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко, який оприлюднив відповідний відеозапис.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що спрацювали російські системи протиповітряної оборони.
– Над Бєлгородом і Бєлгородським районом системою ППО збито три ракети. Наслідки уточнюються. Один з уламків потрапив у житловий сектор у місті Бєлгороді. Є пошкодження, – зазначив він.
Він зазначив, що пошкодження від осколків зафіксовано і в декількох домоволодіннях Бєлгородського району. На місця падіння уламків виїхали оперативні служби.
Наразі точно невідомо, що саме могло стати причиною вибухів. Очікується офіційна інформація або будь-які уточнювальні дані.