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Факти / Надзвичайні події

У Бєлгороді прогриміли вибухи поруч з аеропортом – що відомо

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
У Бєлгороді прогриміли вибухи поруч з аеропортом – що відомо

У Бєлгороді Російської Федерації прогриміли вибухи поруч з аеропортом, повідомляють місцеві Telegram-канали і прокремлівські видання.

Інформацію про вибухи у Бєлгородській області підтвердив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко, який оприлюднив відповідний відеозапис.

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Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що спрацювали російські системи протиповітряної оборони.

– Над Бєлгородом і Бєлгородським районом системою ППО збито три ракети. Наслідки уточнюються. Один з уламків потрапив у житловий сектор у місті Бєлгороді. Є пошкодження, – зазначив він.

Він зазначив, що пошкодження від осколків зафіксовано і в декількох домоволодіннях Бєлгородського району. На місця падіння уламків виїхали оперативні служби.

Наразі точно невідомо, що саме могло стати причиною вибухів. Очікується офіційна інформація або будь-які уточнювальні дані.

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