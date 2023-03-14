У Херсоні лунають вибухи: повідомляють про обстріл із Градів
Херсон із самого ранку під ворожими обстрілами.
Про це повідомив начальник пресслужби херсонської тактичної групи Грім, капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук.
За його словами, окупанти гатять по місту із реактивної системи залпового вогню Град.
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Місцеві жителі в соцмережах повідомляють про щонайменше три прильоти.
Зауважимо, що окупанти обстрілюють Херсон щодня.
Зранку 13 березня у Херсоні лунали вибухи. Повідомлялося про ворожі обстріли села Степанівка, що на півночі від Херсону.
11 березня росіяни також з артилерії обстріляла Херсон. Тоді загинули троє людей, ще троє дістали поранення.