Березень, 14 в 10:52

Херсон із самого ранку під ворожими обстрілами.

Про це повідомив начальник пресслужби херсонської тактичної групи Грім, капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук.

За його словами, окупанти гатять по місту із реактивної системи залпового вогню Град.

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Місцеві жителі в соцмережах повідомляють про щонайменше три прильоти.

Зауважимо, що окупанти обстрілюють Херсон щодня.

Зранку 13 березня у Херсоні лунали вибухи. Повідомлялося про ворожі обстріли села Степанівка, що на півночі від Херсону.

11 березня росіяни також з артилерії обстріляла Херсон. Тоді загинули троє людей, ще троє дістали поранення.

Фото: Херсонська обласна прокуратура