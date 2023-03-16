У Британії спалахнула пожежа у готелі, де проживали біженці з України

Березень, 16 в 16:37

У четвер, 16 березня, у британському місті Мідгерст виникла масштабна пожежа у готелі, де проживали біженці з України.

Як повідомляє видання Mirror, загоряння сталося близько 02:00 ночі на вулиці Норт-стріт. Вогонь охопив будівлю, якій 400 років.

З готелю довелось евакуювати понад 30 осіб, серед них були українські біженці.

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Згодом полум’я перекинулося на дах сусідньої історичної будівлі, готель Angel Inn. До гасіння пожежі залучили близько 70 рятувальників та 15 пожежних машин.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Журналіст Гілтон Голловей розмовляв з однією українкою, яку евакуювали. Він зазначив, що з жінкою все гаразд, вона мала спокійний вигляд.

Причина пожежі наразі невідома, триває розслідування. У місті створили центр допомоги для тих, кого евакуювали із готелю.