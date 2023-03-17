Березень, 17 в 9:24

Вночі 17 березня в селі Капітанівка, що у Кіровороградській області, виникла пожежа. В результаті загинуло 5 осіб, з них 3 дитини.

Про це проінформували у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу на вул. Заводській надійшло рятувальником о 01:00 ночі.

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– Після прибуття на місце виклику встановлено, що горить 16 кв.м. речей домашнього вжитку. На місці пожежі виявлено 5 загиблих: жінку 1980 р.н., чоловіка 1993 р.н. та дітей 2006, 2009 та 2015 р.н. О 01:52 пожежу було локалізовано та о 01:59 — ліквідовано, – йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучалось 4 людини особового складу та 1 одиниця техніки 25-ї пожежно-рятувальної частини м. Новомиргород. Причини пожежі встановлюються.

Раніше ми писали, що масштабна пожежа виникла у британському місті Мідгерст, де проживали біженці з України.

Вогонь охопив будівлю, якій 400 років. З готелю довелось евакуювати понад 30 осіб, серед них були українські біженці.