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Факти / Надзвичайні події

У Житомирській області прогриміли вибухи, працює ППО – ОВА

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
У Житомирській області прогриміли вибухи, працює ППО – ОВА
Фото: ДСНС

У Житомирській області прогриміли повторні вибухи, відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Оновлено о 22:33. У Житомирській області прогриміли потужні вибухи після оголошеного сигналу повітряної тривоги майже на всій території України.

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У Житомирській обласній військовій адміністрації повідомили, що наразі працюють сили протиповітряної оборони.

– На Житомирщині працює ППО! Зберігайте спокій, не знімайте, не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони, – наголосили в ОВА.

Варто зазначити, що зараз лунає сигнал повітряної тривоги у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Чернігівській, Київській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Рівненській областях та Криму.

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