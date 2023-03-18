У Житомирській області прогриміли вибухи, працює ППО – ОВА
Підтверджено
Фото: ДСНС
У Житомирській області прогриміли повторні вибухи, відпрацювали сили протиповітряної оборони.
Оновлено о 22:33. У Житомирській області прогриміли потужні вибухи після оголошеного сигналу повітряної тривоги майже на всій території України.
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У Житомирській обласній військовій адміністрації повідомили, що наразі працюють сили протиповітряної оборони.
– На Житомирщині працює ППО! Зберігайте спокій, не знімайте, не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони, – наголосили в ОВА.
Варто зазначити, що зараз лунає сигнал повітряної тривоги у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Чернігівській, Київській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Рівненській областях та Криму.