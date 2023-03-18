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Факти / Надзвичайні події

Вибухи у Хмельницькій області: попередньо, працює ППО

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи у Хмельницькій області: попередньо, працює ППО
Фото: Depositphotos

У Хмельницькій області прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги по Україні.

За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Варто зазначити, що зараз лунає сигнал повітряної тривоги у Луганській, Харківській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській областях та Криму.

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