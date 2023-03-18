На Чернігівщині СБУ передали на користь держави активи російського бізнесмена на понад 1 млрд грн

Березень, 18 в 10:34

Служба безпеки передала в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) активи чернігівської текстильної компанії, яка пов’язана з російським бізнесом.

Про це повідомляють в пресслужбі відомства.

– Рішення стосується всього нерухомого майна компанії та корпоративних прав на неї, –йдеться у повідомленні.

Загальна вартість вилученого на користь держави майна становить понад 1 млрд грн.

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За даними слідства, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс країни-агресора.

– Встановлено, що він володіє групою російських компаній, які виконують замовлення з виробництва військового одягу і спорядження для окупаційних угруповань РФ, – розповіли в СБУ.

Нині триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).