Березень, 18 в 11:24

Російські окупанти вночі 18 березня підступно вдарили ракетою по селищу Нью-Йорк, що на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, ракетний обстріл стався близько першої години ночі.

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Росіяни вночі вдарили ракетою по селищу Нью-Йорк, є руйнування / 4 фотографии

Нагадаємо, що 17 березня російські війська завдали чотири авіаудари по Авдіївці. Жертв атаки немає, проте обстріли міста відбуваються фактично цілодобово.

16 березня окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області, поранення дістали шість людей.