Березень, 18 в 11:02

У Херсоні місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів.

Що саме за вибухи та у якому районі міста поки не відомо.

Нагадаємо, що вчора російські військові тричі обстріляли житлові квартали Херсону. Ворожі снаряди поцілили у приватні та багатоквартирні будинки.

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Крім того, через російські обстріли дві людини тримали поранення, ще одна людина травмувалася через російську міну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 388-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.