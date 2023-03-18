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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні знову чути вибухи

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

У Херсоні місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів.

Що саме за вибухи та у якому районі міста поки не відомо.

Нагадаємо, що вчора російські військові тричі обстріляли житлові квартали Херсону. Ворожі снаряди поцілили у приватні та багатоквартирні будинки.

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Крім того, через російські обстріли дві людини тримали поранення, ще одна людина травмувалася через російську міну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 388-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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