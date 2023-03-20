Березень, 20 в 10:46

Служба безпеки в рамках спецоперації у Києві та ще шістьох регіонах нейтралізувала підпільні осередки так званої “комуністичної партії радянського союзу”.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Це підконтрольна ФСБ російська організація, яка бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України. Після повномасштабного вторгнення організатори об’єднання намагались створити в нашій державі розгалужену мережу власних “обкомів”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, так звані активісти мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати “комендатури” для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій.

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– До власних осередків агітували приєднуватись місцевих жителів, у тому числі колишніх та чинних військових, які розпочинали службу за часів СРСР, – розповіли в СБУ.

Слідчі встановлено, що прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков – керівник “центрального комітету більшовиків”, який перебуває у Москві.

Саме за його вказівкою було створено підпільні філії об’єднання у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях.

– До їх функціонування ворог залучив більше ніж 45 осіб, які використовували власні оселі для конспіративних зустрічей учасників ворожого підпілля та планування підривних заходів. Вказівки на проведення злочинних дій отримували безпосередньо від очільника московського “ЦК” через спеціально створений анонімний Телеграм-канал, – повідомили правоохоронці.

Готувалися до диверсій. СБУ знешкодила в Україні підпільні осередки “компартії більшовиків” / 7 фотографий

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:

російські паспорти;

незареєстровану зброю та боєприпаси;

​мобільні телефони із доказами листування з російським куратором;

прокремлівські агітаційні матеріали.

За матеріалами СБУ одному з організаторів об’єднання повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.