На Запоріжжі чоловік заволодів зброєю військового та почав стріляти по людям: є загиблий та поранені

Березень, 20 в 17:05

У Гуляйполі Запорізької області цивільний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заволодів зброєю військового та почав хаотичну стрільбу. У результаті цього загинув один військовий, трьох громадян було госпіталізовано. Серед поранених – 1 військовий, 2 – цивільних.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на пресслужбу Нацполіції, а також міського голову Гуляйполя Сергія Ярмака.

Це сталося 17 березня біля одного з місцевих магазинів. Там цивільний напідпитку вдарив по голові та вихопив вогнепальну зброю НГУ В/Ч 3033 у військовослужбовця. Відібравши зброю, чоловік почав вести хаотичну стрільбу.

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Фігуранту 1969 р.н. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15, ст. 115 (Замах на вбивство), ч. 1 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) КК України.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб.