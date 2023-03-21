Наводила ракети на склади ЗСУ: на Харківщині затримали інформаторку спецслужб РФ

Березень, 21 в 16:45

Жителька Куп’янського району Харківської області працювала на російські спецслужби, збираючи інформацію про базування Сил оборони та локації зберігання військової техніки, зброї та боєприпасів ЗСУ на прифронтових територіях. Співробітники СБУ викрили та затримали інформаторку ворога.

Зібрану шпигункою інформацію РФ планувала використати для прицільних ракетних ударів по військових об’єктах.

Жінку залучили до негласної співпраці через її чоловіка, який перебуває на території Росії.

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За завданням кураторів вона виходила на місцевість і приховано фотографувала військові об’єкти, а отримані дані надсилала ворогу через месенджери.

Фігурантці оголошено підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваній загрожує до 8 років ув’язнення. Розслідування триває.

Днями контррозвідка Служби безпеки України викрила російського агента під час масштабної спецоперації у Харкові.

За даними слідства, зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру.