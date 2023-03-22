Загинув від травм: у Харківській області чоловік підірвався на касетному снаряді

Березень, 22 в 18:22

У Харківській області 50-річний чоловік підірвався у полі на касетному снаряді, який залишили російські окупанти під час втечі.

Він загинув на місці трагедії від отриманих травм. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, це сталося у селі Іванівка Ізюмського району.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України закликали всіх жителів бути максимально уважними та обережними.

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У ДСНС наголошують, що потрібно утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів та інших потенційно небезпечних місць, які можуть бути замінованими.