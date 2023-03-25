Березень, 25 в 11:46

Сьогодні вночі, 25 березня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Краматорськ.

Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

За його словами, ракети прилетіли у центр міста та у промислову зону. Частково зруйнована п’ятиповерхівка.

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За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

РФ ракетами вгатила по центру та околицях Краматорська: мер показав наслідки / 5 фотографий

Нагадаємо, що 14 березня РФ ракетами обстріляла Краматорськ. Одна людина загинула, ще дев’ять дістали поранення. 25 будинків навколо зазнали різних ступенів пошкоджень, а триповерхова будівля фактично зруйнована та непридатна для проживання.

Фото: Олександр Гончаренко