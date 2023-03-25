Березень, 25 в 15:36

Поліція повідомила про інцидент на Київщині, який більше нагадує трилер з жорстокою помстою тривалістю у 20 років.

У Київській області затримали жінку, яка, за повідомленням поліції, отруїла свого колишнього партнера, від якого 20 років тому завагітніла. Серед постраждалих також жінки, зокрема дружина іншого чоловіка, з яким колись зустрічалася підозрювана.

Повідомляється, що усі жертви отримали від підозрюваної посилки із сюрпризом. Пакунок містив пляшку спиртного та солодощі. В алкоголі був талій. Це хімічна речовина, якою, зокрема, було отруєно колишнього агента КДБ Олександра Литвиненка в Лондоні.

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Один із колишніх коханців жінки, від якого вона колись завагітніла, випив пляшку спиртного та помер. Ще одну пляшку рому з подружками випила дружина іншого чоловіка, з яким жінка також зустрічалася в молодості.

Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що чоловік, який помер від отруєння, отримав на свій месенджер повідомлення з невідомого номеру про виграш призу. Це сталося 14 лютого.

За кілька днів він отримав пляшку рому та три шоколадки. Після того, як він скуштував алкоголь, йому стало зле. Згодом він помер у лікарні. Так само отруїлися алкоголем і жінки.

— 2 лютого у мене був День ангела, і я вирішила запросити подруг відзначити. Ми розпили пляшку рому, яку я напередодні виграла в розіграші. Через кілька днів нам усім стало зле. Почало пекти в грудях і німіло тіло. Ми з подругою поїхали до Києва, і нас поклали в реанімацію. Волосся випадало жмутами, – розповіла потерпіла Інна.

Правоохоронці встановили відправника пакунків за допомогою кур’єрської служби. Пізніше з’ясувалося, що підозрювана 20 років тому жила в Іванківському районі та мала стосунки з померлим чоловіком, але сімейне життя у них не склалося.

Також було встановлено, що чоловік однієї із чотирьох отруєних жінок мав колись стосунки з підозрюваною.

Правоохоронці повідомили, що під час обшуку у 35-річної зловмисниці виявили та вилучили ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, речі, в яких вона здійснила покупку “подарунків” тощо.

Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства слідчі повідомили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Що відомо про талій?

Він застосовується під час виготовлення отрути для пацюків та інсектицидів, але з 1970-х років уряди багатьох країн встановили контроль над продажем речовини через її високу токсичність.

Талій не має запаху, кольору чи смаку, його легко можна розчинити у воді. Під час потрапляння в організм людини талій вражає нервову систему та внутрішні органи, а також спричиняє втрату волосся, блювання та пронос.

Ранні симптоми отруєння талієм часто плутають з симптомами вірусних захворювань.