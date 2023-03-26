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Факти / Надзвичайні події

На Чернігівщині підлітки влаштували вечірку на меморіалі загиблим воїнам

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На Чернігівщині підлітки влаштували вечірку на меморіалі загиблим воїнам

У Бобровиці Чернігівської області місцеві підлітки влаштували гучні танці з алкогольними напоями біля меморіалу загиблим українським воїнам.

У соціальних мережах учасники скандальних танців транслювали відповідні відеозаписи. На кадрах можна побачити, як вони п’ють напої та весело пританцьовують.

Користувачі соцмереж розкритикували дії підлітків. Вони зазначають, що це неповага до героїв, які захищали Україні від загарбників ціною своїх життів.

Зараз дивляться

Проте вже невдовзі підлітки вже записали відеозапис з вибаченнями, навіть стали на коліна і принесли гвоздик для полеглих захисників. Учасники заявили, що нібито зробили необдуманий вчинок, але вони все усвідомили та просять вибачення.

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