Десятки квартир зруйновані: Зеленський показав наслідки ударів по Запоріжжю 22 березня

Березень, 27 в 20:00

У Запоріжжі є непридатними для проживання десятки квартир після ракетного удару по двох житлових багатоповерхових будинках 22 березня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави оприлюднив відповідний відеозапис, на якому можна побачити наслідки ворожих обстрілів.

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– Десятки квартир є непридатними для проживання. Постраждалим мешканцям було надано необхідну медичну допомогу, а також тимчасове житло тим, хто цього потребує, – зазначив президент.

Він додав, що зараз на місці трагедії працюють пункти допомоги та мобільний ЦНАП, де люди можуть отримати всі необхідні консультації та оформити надання матеріальної допомоги.