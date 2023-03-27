Березень, 27 в 20:04

Стали відомі нові деталі у справі про сексуальне насилля над дівчинкою на Закарпатті.

Так, за інформацією Суспільного, суддя Воловецького районного суду, яка винесла вирок щодо цієї справи, пішла на лікарняний. Також 27 березня у відпустку пішла мама двох підсудних, яка працює бухгалтером у сільраді у Верхніх Воротах.

Підлітки, обвинувачені за насильство над неповнолітньою, школу не відвідували. Вони перебували під домашнім арештом.

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– Після вироку суду вони навчаються дистанційно й фактично ізольовані від дівчини. Відповідним службам дав доручення невідкладно законним шляхом блокувати будь-яку можливість одночасного відвідування школи постраждалою та ґвалтівниками незалежно від кінцевого рішення суду, – йдеться у повідомленні голови Закарпатської ОВА Віктора Микити.

Також потерпіла розповіла ТСН, що під час слідства її кривдники вільно ходили вулицями і вигукували їй образи.

– Вони спочатку були з браслетами, а потім почалася війна, їм ці браслети зняли. Вони ходили собі вільно по вулиці, в магазин ходили, здається, і вночі по вулиці. Я йшла вулицею і вони почали за мною всяко гойкати (кричати. – Ред.): матюками всілякими, – говорить вона.

Нагадаємо, що на Воловеччині, що на Закарпатті, у серпні 2021 року дівчина зазнала сексуального насильства з боку трьох підлітків. За це вони отримали 2 уроки умовно.