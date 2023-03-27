Під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ. У Львові затримали агентку Кремля

Березень, 27 в 15:27

У Львові Служба безпеки затримала ворожу інформаторку, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Зловмисницею виявилась мешканка Миколаївщини, яка є рідною сестрою ще одного зрадника Батьківщини, нещодавно затриманого СБУ. Вона була дистанційно залучена до співпраці у жовтні минулого року, – йдеться у повідомленні.

Контррозвідники СБУ з’ясували, що жінка збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові.

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За даними слідчих, для маскування розвідувальної діяльності жінка видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України.

– Інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом намагалась передати зібрані дані до РФ через месенджер, – розповіли в СБУ.

Зловмисницю затримали на гарячому, під час чергової спроби передачі розвідінформації агресору.

Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та сім мобільних телефонів. На одному з яких були докази вчинення злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.