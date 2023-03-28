Березень, 28 в 9:36

Російські окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на місто Білопілля на Сумщині.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Потужним вибухом пошкоджено два приватні будинки, житлову двоповерхівку та газопровід низького тиску.

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За словами Андрія Єрмака, наразі відомо про одного постраждалого.

– Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста, – наголосив очільник ОПУ.

Міський голова Білопілля Юрій Зарко повідомив, що загиблих немає.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2022 року Росія підступно обстріляла Білопілля – атакували звичайну лікарню. Там загинула дитина.

Уночі 24 березня РФ масовано обстріляла Сумську область із різних видів зброї: 10 російських винищувачів Су-35 атакували регіон 11 керованими авіаційними бомбами та протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

Область окупанти атакували дронами-камікадзе типу Shahed.