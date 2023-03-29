Формував “російський батальйон” із жителів Херсонщини: оголошено підозру ще одному колаборанту

Березень, 29 в 17:05

За дорученням гауляйтера тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо формував новий батальйон ЗС РФ шляхом примусової мобілізації місцевих жителів – СБУ заочно оголосила підозру ще одному колаборанту, який працює на ворога.

Слідчі встановили, що це колишній високопосадовець з Одеської області Олександр Коротаєв, який раніше був заступником начальника головного управління МНС (зараз ДСНС).

Після 24 лютого 2022 року він переїхав до тимчасово окупованої Херсонщини. Колаборант особисто агітував громадян вступати до лав російських окупаційних військ і воювати проти України.

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Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ: ч. 7 ст. 111-1 (Добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території) та ч. 1 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Коротаєв зараз переховується на тимчасово окупованих територіях.

Перед цим співробітники СБУ затримали в Херсоні колишнього інструктора автошколи, який після тимчасового захоплення міста вступив до лав окупаційного “головного управління МВС Херсонської області”.

Окупанти призначили його “спеціалістом відділу реєстрації транспортних засобів”. Після звільнення Херсона чоловік, намагаючись уникнути покарання, змінив три адреси проживання.